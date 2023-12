CearáCast: O legado de Dimas Filgueiras no Ceará

Um episódio especial, para um personagem fundamental na história do Alvinegro. O CearáCast traz capítulos de Dimas Filgueiras e o seu legado em mais de 46 anos prestados em serviços ao Ceará. Samuel Conrado mediou a conversa que teve participação do jornalista Tom Barros e do historiador e torcedor do Vozão, Thiago Oliveira Braga.

Dimas chegou à capital cearense em 1971 para atuar no arquirrival Fortaleza, apenas no ano seguinte que ele foi para Porangabuçu. De lá para cá, a história conta os caminhos traçados do Soldado Alvinegro no Ceará. A carreira do jogador, técnico e dirigente no Vozão foi contada em histórias compartilhadas.

O torcedor pode acompanhar o CearáCast todas as quintas-feiras, às 22h, na TV Diário. O episódio também fica disponível no canal do YouTube do JogadaSVM e nas plataformas de áudio.

ASSISTA AO CEARÁCAST