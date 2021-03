Ceará realiza sondagem por zagueiro Werley, do Vasco

O Ceará realizou sondagem pelo zagueiro Werley, do Vasco. O contato ocorreu com o staff do jogador de 32 anos, que recebeu férias prolongadas no time carioca. O contrato atual é encerrado no fim de 2022.

A diretoria alvinegra está no mercado e busca um possível substituto para Tiago Pagnussat - com transferência encaminhada ao Cerezo Osaka, do Japão. O próprio técnico Guto Ferreira admitiu a necessidade de reposição em entrevista ao programa 'Bem, Amigos' do SporTV.

No Vasco desde 2018, Werley 77 jogos e dois gols marcados. Na última temporada, começou como titular e sofreu uma lesão na panturrilha, perdendo espaço na equipe. Foram 19 exibições em 2020.

Vale ressaltar que o time alvinegro também buscou informações do zagueiro Titi, destaque no futebol turco. O defensor está na mira do Fortaleza e tem o desejo de retornar ao Brasil. Até o momento, o Vovô anunciou oito reforços e ainda tem uma receita milionária para investimento em atletas.