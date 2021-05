Ceará goleia Atlético-CE por 5 a 2 e garante vaga na semifinal do Campeonato Cearense

Em duelo válido pela última rodada do Campeonato Cearense, o Ceará goleou o Atlético-CE por 5 a 2 e garantiu vaga nas semifinais do certame estadual. Fernando Sobral (2x), Jorginho (2x) e Cléber marcaram os gols do Vovô, enquanto Olavio e Valdo Bacabal descontaram para a Águia da Precabura.

Com 13 pontos conquistados em sete partidas, o Vovô encerra a 2ª fase do Estadual na 3ª colocação. Desta forma, o Ceará enfrentará o Ferroviário na semifinal. Data e horário serão divulgados posteriormente.

Mesmo com o resultado negativo, o Atlético-CE também está classificado as semifinais do Campeonato Cearense. A Águia da Precabura enfrentará o Fortaleza.

Primeiro tempo

Necessitando da vitória para garantir a classificação a semifinal do Campeonato Cearense, o Ceará iniciou o 1° tempo pressionando o adversário. A primeira boa chegada do Vovô aconteceu aos 3 minutos, quando Saulo Mineiro recebeu de Rick e finalizou para boa defesa de Carlão. Um minuto depois, aos 4, Alisson Henrique desviou a bola com a mão e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Sobral converteu e abriu o marcador para o Alvinegro de Porangabuçu.

A vantagem, porém, durou pouco tempo. Dois minutos após o gol de Fernando Sobral, que abriu o placar para o Ceará, Olavio recebeu bom passe de Tiago Cunha e saiu cara a cara com João Ricardo, para igualar o marcador da partida.

Presente no ataque e pressionando o Atlético-CE, o Ceará voltou à frente do marcador com Jorginho, após boa triangulação com Kelvyn e Saulo Mineiro. O camisa 16 do Vovô acertou o ângulo de Carlão, deixando o Alvinegro em vantagem.

Com o controle da partida, a equipe de Guto Ferreira trabalhava a bola como queria e chegou ao terceiro e quarto gol com facilidade. Aos 30, Fernando Sobral tabelou com Jorginho e recebeu livre na área. Cinco minutos depois, aos 35, Jorginho recebeu de Fernando Sobral, fintou dois adversários e encobriu Carlão.

Sem pressão do adversário, o Ceará administrou o resultado até o final do 1° tempo.

Legenda: Jogo vale classificação para semifinal do Campeonato Cearense Foto: Thiago Gadelha

Segundo tempo

As equipes retornaram para o segundo tempo com um ritmo menor. Sem tantas chances claras, o Atlético-CE arriscava de fora da área, mas sem perigo. O Ceará, por sua vez, trabalhava a bola no meio de campo, cadenciando a partida e administrando o resultado construído na primeira etapa.

A primeira grande oportunidade do Ceará saiu apenas no final da partida. Aos 31 minutos, Yony González fez boa jogada pela direita e cruzou para Cléber. O camisa 89 desperdiçou uma grande oportunidade de marcar o quinto do Vovô, de cabeça.

Minutos depois, aos 36, o atacante pressionou a defesa do Atlético-CE, roubou a bola e saiu cara a cara com Jefferson, para marcar o quinto do Ceará na partida.

Sem se entregar na partida, o Atlético-CE chegou ao segundo gol com Valdo Bacabal, após boa jogada individual de Alisson Henrique. Apesar do tento, a equipe adversária não conseguiu reverter o placar e saiu derrotada do Estádio Carlos de Alencar Pinto.