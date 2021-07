Ceará faz 5 gols no Fortaleza e chega à final da Copa Estado de Futsal

Foi com uma goleada sobre o Fortaleza, que o Ceará chegou à final da Copa Estado de Futsal. Jogando no ginásio Paulo Sarasate, o Alvinegro venceu o rival por 5 a 1, com gols de Domar (2), Rafinha, Gabriel e Wepe.

O jogo da semifinal aconteceu neste domingo (25), às 12h. Já na final, o Vovô vai encarar o Jijoca, que garantiu vaga na decisão ao derrotar o Pires Ferreira por 3 a 2.

Controle da partida

Por ter vencido o confronto de ida, o Ceará jogava pelo empate. Mas, a vantagem não retraiu o time. O Alvinegro começou a partida controlando a posse de bola e buscando envolver o adversário com movimentação e jogadas bem trabalhadas. As chances logo apareceram.

A primeira oportunidade veio com Levy, que forçou o goleiro Assis a fazer boa defesa. Em seguida, João César, Gabriel e Wepe também tiveram chances para abrir o marcador.

O placar foi aberto após jogada individual de Domar. Ele bateu cruzado e venceu o goleiro do Fortaleza, fazendo 1 a 0 e aumentando a vantagem. O Leão do Pici não sentiu o gol e logo depois empatou, com o pivô Jardel.

O empate não mudou o ritmo do jogo, que seguia sendo ditado pelo Ceará. Antes do intervalo, Rafinha aproveitou assistência de Jeffin e colocou o Alvinegro novamente a frente do placar.

Placar elástico

O segundo tempo começou mais intenso e com rápidas triangulações. Logo aos 30 segundos, Gabriel fez o terceiro para o Ceará. Superior na partida, o Alvinegro manteve o controle das ações e marcou o quarto, com Wepe, e ampliou de novo com Domar, dando números finais ao jogo. Goleada e vaga na final.

Data, local e horários das finais da Copa serão divulgados, nesta semana, pela Federação Cearense de Futsal (FCFS).