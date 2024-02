Ceará entra em acordo financeiro com Barletta e contrato será rescindido

O Ceará e o meio-campista Cristian Barletta entraram em um acordo nesta quinta-feira (15). O Vovô acordou pagar 2 milhões em 24 vezes ao jogador, que rescindirá contrato com o clube. O destino dele é o Bragantino, e o Ceará deve ficar com 15% dos direitos do jogador.

Em outra parte do acordo, o valor referente aos 35% deve ser comprado pela empresa que cuida da carreira do Barletta (Elenko Sports), mas há uma possibilidade do Ceará ainda ficar com 50% do jogador.

A negociação com o Bragantino caminhou pois o Ceará queria Barletta em clube com vitrine, de preferência Série A, já que vai ficar com percentual dele.

Coletiva nesta sexta-feira

O Departamento jurídico do Vovô detalhará o acordo em coletiva nesta sexta-feira (16). O diretor do departamento jurídico do clube, Fred Bandeira, concederá entrevista coletiva.