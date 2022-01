Ceará empresta volante Willian Oliveira ao Cruzeiro

O volante Willian Oliveira, de 28 anos, está deixando o Ceará para defender o Cruzeiro nesta temporada. A informação foi confirmada pela Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, com dirigentes da Raposa. O volante já se encontra na Toca da Raposa II para exames médicos e assinatura do contrato de empréstimo até o fim do ano.

Willian se destacou no acesso da Chapecoense em 2020 e chegou no Ceará na última temporada, mas uma inflamação no joelho acabou interrompendo o bom rendimento que o volante tinha no início da Série A. O volante disputou 25 jogos pela equipe alvinegra.

Com a saída do jogador, o Ceará já soma 18 saídas, entre vendas, empréstimos e dispensas no elenco.

LEIA TAMBÉM Jogada Ceará se aproxima de Silvio Romero, mas tenta fechar acordo com Independiente