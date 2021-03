Ceará anuncia saída de Sérgio Alves do comando técnico do time de futebol feminino

O Ceará anunciou nesta quinta-feira (18) a saída de Sérgio Alves do comando técnico da equipe de futebol feminina alvinegra, assim como preparador físico André Souto.

"O clube agradece pelos serviços prestados ao longo de quase duas temporadas e deseja sucesso na continuidade da carreira dos profissionais", informou a nota do clube.

Desde junho de 2019 no cargo, o ex-atacante foi eliminado nas quartas de final da Série A2 do Brasileirão, perdendo a chance de levar as Meninas do Vovô à elite nacional.

Na última semana, perdeu para o Fortaleza na final do Cearense feminino, quebrando hegemonia de 10 anos das alvinegras.

O elenco está de recesso antes do começo da temporada na Série A2, marcado para o fim de março. A diretoria do Ceará busca um novo nome para substituir Sérgio neste período.