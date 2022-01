CBFS divulga calendário da Supercopa do Brasil de Futsal; Ceará estreia contra o Magnus

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou o calendário detalhado da Supercopa do Brasil de Futsal, competição que reúne os campeões da Liga Nacional de Futsal (LNF), Taça Brasil, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. O Ceará Sporting Club, campeão da Copa do Brasil 2021, será o representante do estado no torneio.

A competição acontecerá em Cascavel, no Paraná, entre os dias 16 e 17 de fevereiro, no Ginásio da Neva. Além do Ceará, o torneio terá a presença do Cascavel (campeão da LNF), do Magnus Futsal (campeão da Taça Brasil), e do ASEC-PE (campeão da Copa do Nordeste).

O campeão da Supercopa do Brasil de Futsal garantirá vaga na Copa Libertadores de Futsal 2022, que acontecerá em Buenos Aires, na Argentina, entre os meses de abril e maio.

Fórmula de disputa

As quatros equipes participantes do torneio se enfrentarão em duelos de ida, com os dois melhores pontuadores avançando à final, que acontece no dia 19 de fevereiro (sábado). Confira abaixo a tabela.

1ª rodada - 16/02 (quarta-feira)

Magnus Futsal x Ceará - 17h

Cascavel x ASEC-PE - 19h

2ª rodada - 17/02 (quinta-feira)

Ceará x ASEC-PE - 17h

Cascavel x Magnus - 19h

3ª rodada - 18/02 (sexta-feira)

ASEC x Magnus - 17h

Cascavel x Ceará - 19h

A competição será transmitida ao vivo pela CBFS TV no YouTube.

