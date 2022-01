Cearense Amandinha é indicada ao prêmio de melhor jogadora de futsal do mundo 2021

A cearense Amadinha, ex-Leoas da Serra e atualmente no MSC Torreblanca FS, da Espanha, está entre as indicadas ao prêmio de Melhor Jogadora de Futsal do Mundo da temporada 2021, promovido pelo site italiano Futsal Planet.

A brasileira é a maior vencedora do prêmio, que é realizado desde 2007, com sete troféus consecutivos conquistados (2014-2020). Além de Amandinha, Cilene, Vanessa (3x) e Lu Minuzzo também estão entre as representantes do país que conquistaram a premiação.

Ao todo, o site Futsal Planet indicou 10 atletas, sendo seis brasileiras: Amandinha, Emilly, Luana Moura, Renatinha (naturalizada italiana), Taty e Vanin "Miuda". A portuguesa Janice Silva, a iraniana Malmoli, a russa Nikitina e a espanhola Peque também foram indicadas.

Confira todas as categorias e indicados do Futsal Planet 2021

Melhor jogador do mundo

Cristian Alejandro Borruto (ARG)

(ARG) Erick Olim Mendonça (POR)

Olim Mendonça (POR) Esteban Cejudo Guerrero (ESP)

Cejudo Guerrero (ESP) Carlos Vagner Gularte Filho "Ferrão" (BRA)

(BRA) Ali Asghar Hassanzadeh (IRN)

(IRN) Jovan Lazarevic (SRB)

(SRB) Alex Rodrigo da Silva Merlim "Babalu" (BRA / ITA)

(BRA / ITA) Anilton César "Pany" Varela da Silva (POR)

da Silva (POR) Jean Pierre Guisel Costa "Pito" (BRA)

(BRA) Rodrigo Hardy Araújo (BRA)

Melhor jogadora do mundo

Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA)

(BRA) Emilly Micaela Marcondes (BRA)

Micaela Marcondes (BRA) Janice Eloísa Da Silva (POR)

Eloísa Da (POR) Luana Verucia de Moura (BRA)

Verucia de (BRA) Soheila Malmoli Tarazi (IRN)

Tarazi (IRN) Elizaveta Nikitina (RUS)

(RUS) Patricia González Mota "Peque" (ESP)

(ESP) Renata Adamatti "Renatinha" (BRA / ITA)

(BRA / ITA) Tatiane Debiasi Croceta "Taty" (BRA)

(BRA) Débora Vanin “Miuda” (BRA)

Melhor goleiro do mundo

André "Deko" Pereira Coelho (BRA)

Pereira Coelho (BRA) Didac Plana Oltra (ESP)

Plana Oltra (ESP) Federico Pérez Garrigós "Fede" (ESP)

(ESP) Thiago Mendes Rocha "Guitta" (BRA)

(BRA) Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (BRA / KAZ)

(BRA / KAZ) Nicolás Sarmiento "Nico Sarmiento" (ARG)

(ARG) Dmitri Putilov (RUS)

(RUS) Alireza Samimi (IRN)

(IRN) Ho Van Y (VIE)

(VIE) Willian Felipe Dorn (BRA)

Melhor jogador jovem do mundo

Salar Aghapour (IRN)

(IRN) Antonio Pérez Ortega (ESP)

Ortega (ESP) Ernesto Claudino Gris (BRA)

Claudino Gris (BRA) Kamil Gereykhanov (RUS)

(RUS) Marcos Elian Ferreyra (ARG)

Elian (ARG) Miguel Angel Cano Mellado (ESP)

(ESP) Muhammad Osamanmusa (THA)

(THA) Pedro Henrique dos Santos Damaceno Ribeiro "Pedrinho" (BRA )

(BRA ) Anton Sokolov (RUS)

(RUS) Izaquel Gomes "Zicky" Té (POR / GNB)

Melhor treinador de clubes masculino do mundo

Luciano Nicolás Antonelli (ARG)

(ARG) Ahmad Baghbanbashi Doust (IRN)

Doust (IRN) Cassiano Klein (BRA)

Klein (BRA) Fulvio Colini (ITA)

(ITA) Evgeny Davletshin (RUS)

(RUS) Nikolay Ivanov (RUS)

(RUS) Nuno Sérgio Dos Santos Dias (POR)

Sérgio Dos Santos (POR) Diego Claudio Pela (ARG)

(ARG) Ricardo Di Izeppe "Ricardinho" (BRA)

(BRA) Faus Tino Pérez -Moreno Gómez (ESP)

Melhor treinador(a) de clubes feminino do mundo

Narges Alvani (IRN)

(IRN) Alexander Cherkasov (RUS)

(RUS) Cristiane de Souza "Cris Souza" (BRA)

(BRA) Anderson Machado De Menezes "Esquerda" (BRA)

(BRA) José Luis Gonzalo Santangelo (ARG)

(ARG) Julio Delgado González(ESP)

González(ESP) Márcio Bica Coelho (BRA)

Bica (BRA) Massimiliano Neri (ITA)

(ITA) Pedro Alexandre de Jesus Henriques (POR)

Alexandre de Jesus (POR) Vasyl Sukhomlinov (UKR)

Melhor treinador de seleção masculina do mundo (Prêmio Dimitri Nicolaou)

Bakhodir Akhmedov (UZB) - Uzbequistão

(UZB) - Uzbequistão Marián Berky (SVK) - Eslováquia

(SVK) - Eslováquia Bruno Garcia Formoso (ESP) - Japão

Formoso (ESP) - Japão Hicham Dguig (MOR) - Marrocos

(MOR) - Marrocos Freddy Miguel González Barrera (VEN) - Venezuela

Barrera (VEN) - Venezuela Jorge Gomes Braz (POR) - Portugal

Gomes (POR) - Portugal Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kaká" (BRA) - Cazaquistão

(BRA) - Cazaquistão Ivo Krezo (BIH) - Bósnia

(BIH) - Bósnia Matías Raúl Lucuix (ARG) - Argentina

(ARG) - Argentina Seyed Mohammad Nazemasharieh (IRN) - Irã

Melhor treinador(a) de seleção feminina do mundo

Cláudia Pons Xandri (ESP) - Espanha

Xandri (ESP) - Espanha Tamás Frank (HUN) - Hungria

(HUN) - Hungria Gabriel da Silva Dias (BRA) - Suécia

da Silva (BRA) - Suécia Evgeny Viktorovich Kuzmin (RUS) - Rússia

(RUS) - Rússia Jaakko Laitinen (FIN) - Finlândia

(FIN) - Finlândia Luís Conceição (POR) - Portugal

(POR) - Portugal Nicolás Noriega (ARG) - Argentina

(ARG) - Argentina Francesca Salvatore (ITA) - Itália

(ITA) - Itália Oleg Shaytanov (UKR) - Ucrânia

(UKR) - Ucrânia Wojciech Weiss (POL) - Polônia

Melhor clube masculino do mundo

Barcelona (ESP)

Club Atlético Barracas Central (ARG)

(ARG) Cascavel Futsal (BRA)

Futsal (BRA) Magnus Futsal (BRA)

Futsal (BRA) Mes Sungun Varzaghan FSC (IRN)

Varzaghan FSC (IRN) Nagoya Oceans (JPN)

(JPN) Club Atlético San Lorenzo de Almagro (ARG)

de Almagro (ARG) MFK Sinara (RUS)

(RUS) Sporting Clube de Portugal (POR)

Clube de Portugal (POR) MFK Tyumen (RUS)

Melhor clube feminino do mundo

Sport Lisboa e Benfica (POR)

(POR) Clube Deportivo Burela Fútbol Sala (ESP)

Fútbol Sala (ESP) Città di Falconara (ITA)

(ITA) Associação Leoas da Serra (BRA)

(BRA) ZHMFK Normanochka (RUS)

(RUS) Futsal Pescara Femminile (ITA) - jogando na temporada 20/21 como Montesilvano Femminile C5

Femminile (ITA) - jogando na temporada 20/21 como Montesilvano Femminile C5 Clube Atlético San Lorenzo de Almagro (ARG)

de Almagro (ARG) Futsal Feminino Taboão da Serra (BRA)

(BRA) WFC Tesla (UKR)

Melhor seleção masculino do mundo

Argentina

Bósnia

Irã

Japão

Cazaquistão

Marrocos

Portugal

Eslováquia

Uzbequistão

Venezuela

Melhor seleção feminina do mundo

Argentina

Finlândia

Hungria

Itália

Polônia

Portugal

Rússia

Espanha

Suécia

Ucrânia