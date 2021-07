CBF pulou camisa 24 de jogador da seleção, e grupo pede ação da Fifa

Após ser questionada sobre a ausência da camisa 24 na seleção brasileira que disputa a Copa América, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) respondeu à Justiça do Rio de Janeiro. Mas sua resposta, considerada insuficiente por um coletivo que luta por direitos da comunidade LGBTQIA+, levou a um pedido de investigação na Fifa.

O grupo Arco-Íris entrou com um pedido de abertura de processo na entidade máxima do futebol nesta terça-feira (6), para que ela investigue investigue a atuação da confederação brasileira no caso. O pedido se baseia no artigo 4º do Estatuto da Fifa, que diz que qualquer tipo de discriminação "é estritamente proibida e passível de punição de suspensão ou expulsão".

Assim, o grupo pede que a Fifa "inicie um procedimento de investigação sobre a situação exposta" e que "seja a Confederação Brasileira de Futebol instada a se manifestar sobre o presente caso".

"A medida adotada pelo grupo Arco-Íris tem como fundamento a resposta precária apresentada pelos advogados da CBF que não se sustenta diante dos fatos colocados em nível nacional e internacional", afirma Carlos Nicodemos, advogado do escritório NN e que atua no caso.

De 23 para 25

Questionada sobre o fato de que nenhum jogador brasileiro na Copa América utiliza a camisa 24, a CBF afirmou que a responsabilidade sobre a numeração dos atletas é da comissão técnica.

Inicialmente, a Conmebol permitia a inscrição de apenas 23 jogadores no torneio. No entanto, foram permitidos que mais cinco jogadores fossem inscritos por conta dos riscos de infecção da Covid-19. A CBF resolveu convocar apenas mais um (Douglas Luiz, do Aston Villa), e com a camisa de número 25.

"Como a CBF vem cumprindo rigorosamente os protocolos sanitários e não apresentou casos de contaminação, a Comissão Técnica sentiu-se confortável em convocar apenas mais um jogador, além dos 23 (vinte e três) inicialmente inscritos, e, para esse jogador, em razão de sua posição (meio campo) e por mera liberalidade, optou-se pelo número 25", diz a confederação.

"Como poderia ter sido 24, 26, 27 ou 28, a depender da posição desportiva do jogador convocado: em regra, numeração mais baixa para os defensores, mediana para volantes e meio campo, e mais alta para os atacantes", continuou a resposta.

"O que estamos levando em conta é que a CBF tinha conhecimento sobre essa polêmica [envolta do número] e fez uma escolha de pular o número 24", completa Carlos Nicodemos.

Segundo reportagem do UOL, a seleção brasileira é a única do torneio a não utilizar o número 24 em suas camisas. Antes, em 2020, levantamento da Folha de S. Paulo mostrou que a camisa 24 é quatro vezes mais comum no futebol do exterior que no futebol brasileiro.

O número 24 no Brasil está ligado ao jogo do bicho, no qual representa o veado, animal usado de forma pejorativa para ofender homossexuais no país. No futebol do exterior, o número aparece com muito mais frequência nas camisas de jogadores.