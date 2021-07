CBF detalha tabela da Série A até a 20ª rodada; veja datas e horários dos jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou nesta quarta-feira (28) algumas outras partidas da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, com a definição de datas e horários de jogos até a 20ª rodada.

As partidas correspondem à reta final do primeiro turno e ao primeiro jogo do returno do Brasileirão.

O período terá também a estreia de um horário nesta Série A, e com time cearense em campo. Na 18ª rodada, o Ceará enfrentará o América-MG às 11 horas de sábado (dia 28/08), na Arena Independência, em Minas Gerais.

VEJA AS PARTIDAS DE CEARÁ E FORTALEZA DETALHADAS ATÉ A 20ª RODADA

16ª RODADA

15/08 - domingo

Corinthians x Ceará - 16 horas

Fortaleza x Santos - 18h15min

17ª RODADA

21/08 - sábado

Juventude x Fortaleza - 21 horas

Ceará x Flamengo - 21 horas

18ª RODADA

28/08 - sábado

América-MG x Ceará - 11 horas

Fortaleza x Cuiabá - 19 horas

19ª RODADA

04/09 - sábado

Bahia x Fortaleza - 21 horas

05/09 - domingo

Ceará x Palmeiras - 16 horas

20ª RODADA

12/09 - domingo

Grêmio x Ceará - 11 horas

Fortaleza x Atlético-MG - 16 horas