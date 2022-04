Casimiro anuncia que vai transmitir jogos do Brasileirão em seu canal no Twitch

O streamer Casimiro Miguel vai transmitir 19 jogos do Brasileirão neste ano. Cazé, como também é conhecido, anunciou a novidade nesta sexta-feira (15) em vídeo no Twitter.

Os 19 jogos do Athletico na Arena da Baixada serão exibidos pelo canal da Twitch do streamer por meio da Lei do Mandante.

O primeiro jogo já será transmitido neste domingo (17) em que o time paranaense disputa com o Atlético-MG.

"Iremos transmitir todos os jogos na casa do Athletico com a transmissão daquele jeito que você já conhece! Ou seja: todos os times vão passar pela nossa telinha!", disse Casimiro pelo Twitter.

Casimiro já havia, recentemente, transmitido jogos do campeonato Carioca.