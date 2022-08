Casal é flagrado fazendo sexo durante partida de beisebol nos Estados Unidos

Um casal foi flagrado fazendo sexo durante uma partida de beisebol nos Estados Unidos. O caso ocorreu na segunda-feira (29) e ganhou repercussão após divulgação de vídeo nas redes sociais do blog TO.

As imagens mostram uma mulher sentada em um homem na arquibancada do Rogers Centre, em Toronto, no Canadá. Na ocasião, o estádio recebeu jogo entre Toronto Blue Jays e Chicago Cubs.

A imprensa norte-americana informou que o casal foi retirado do local. Não houve queixa na polícia.

O episódio sexual é o segundo na liga de beisebol norte-americana. No último domingo (21), o público flagrou um caso de sexo oral em uma partida da competição.

