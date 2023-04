Campeão com o Santos, Zé Love relembra momentos com Neymar e Pelé

Um dos clubes mais tradicionais do Brasil e casa de Pelé, maior jogador de todos os tempos, o Santos completa 111 anos nesta sexta-feira (14). Zé Love, ex-jogador do Peixe e recém-contratado pelo Iguatu, relembrou momentos marcantes da carreira enquanto vestia a camisa do Alvinegro praiano. Com fotos ao lado de Neymar e do Rei, o atleta se declarou ao time.

"Parabéns ao maior clube do planeta. SantosFC #111anos de conquistas e glórias. Agradeço a Deus todos os dias por ter jogado e ter feito história no maior de todos os tempos, no meu clube de ❤️. TE AMO, Santos", escreveu o jogador de 35 anos.

O centroavente defendeu o clube entre 2010 e 2011. Nesse tempo, conquistou uma Copa do Brasil, uma Libertadores e foi bicampeão Paulista. Zé Love agradece o tempo vitorioso defendendo a camisa do Santos e relembra momentos ao lado de Neymar, com quem compartilhou muitas conquistas, e do Rei Pelé.

REFORÇO DO IGUATU

Após um período distante dos gramados, Zé Love assinou contrato com o Iguatu. Ele é o principal reforço da equipe que vai disputar pela primeira vez a Série D do Brasileiro. O Azulão estreia contra o Santa Cruz no torneio nacional. O duelo será no dia 6 de maio.