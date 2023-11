Cambistas vendem ingressos da final da Libertadores por até R$10 mil em Copacabana

Ingressos para a final da Copa Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, estão sendo vendidos por valores entre R$ 3 mil e R$ 10 mil por cambistas no Rio de Janeiro (RJ), local onde as equipes jogam neste sábado (4), às 17h, pela grande decisão da Libertadores.

As informações são de Caíque Andrade, do ge. A expectativa do consulado argentino é que 100 mil torcedores do Boca Juniors cheguem ao Rio de Janeiro. Seriam eles os principais interessados nos ingressos dos cambistas, já que muitos estão sem ingressos.

Legenda: Jogadores do Boca Juniors Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Ainda de acordo com a reportagem, a Prefeitura do Rio de Janeiro disponibilizou locais para estacionamento de veículos utilizados no transporte de torcedores do Boca Junior, mas sem a previsão de um espaço com telão para exibição do jogo para os torcedores sem ingresso.

Após os vários incidentes entre torcedores de Fluminense e Boca Juniors nos últimos dias, no Rio de Janeiro, a Conmebol reuniu dirigentes de ambos os clubes em uma iniciativa para impedir mais atritos até o dia da decisão da Copa Libertadores, no Maracanã.

Houve indícios de que a partida poderia ser disputada sem torcida ou até mesmo adiada. Ambas as teses, no entanto, foram negadas pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, que também esteve no encontro.

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam neste sábado, às 17h, no Maracanã. O time carioca vai em busca do seu primeiro título continental, enquanto a equipe argentina já tem seis títulos, quatro deles contra brasileiros: Cruzeiro, Palmeiras, Santos e Grêmio.