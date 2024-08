Breno Lopes celebra vitória diante do Cruzeiro por sequência positiva na Série A: 'foi fundamental'

Breno Lopes abriu o placar na vitória do Fortaleza por 2 a 1 diante do Cruzeiro. Kayzer fez o segundo do Tricolor. As equipes se enfrentaram nesta segunda-feira, no Estádio Kleber Andrade, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O atacante comemorou o resultado que mantém sequência de sete jogos sem derrotas na competição.

"Feliz. Uma vitória importante. A gente sabia da dificuldade que seria esse confronto, um confronto direto. As duas equipes pensando em ficar na parte de cima da tabela. Então, foi fundamental. E o apoio da torcida, que veio nos acompanhar. Vieram de longe, né? Eles são muito importantes e continuamos nesse caminho com essa vitória", ressaltou o jogador em entrevista ao Premiere.

O Tricolor do Pici é o terceiro na tabela. A equipe chega aos 39 pontos somados, um a menos que o vice-líder Flamengo. Já o Cruzeiro segue na quinta colocação, com 35.

O próximo duelo do Tricolor do Pici será contra o Criciúma, no dia 10 (sábado), na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília).