Brasil x Tailândia pela Copa do Mundo de Futsal: confira horário e onde assistir

A Seleção Brasileira entra em quadra nesta sexta-feira (20), pela Copa do Mundo de Futsal, às 9h30 (horário de Brasília), contra a Tailândia, pela 3ª rodada da fase de grupos da competição. O confronto será disputado no Complexo Esportivo de Bukhara, no Uzbequistão.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo do: SporTV, CazéTV (YouTube), além do streaming FIFA+.

Como chegam as equipes

O Brasil se classificou para as oitavas de final depois de vencer a Croácia por 8 a 1. Antes havia vencido Cuba por 10 a 0. Além dos 100% de aproveitamento, a campanha mostra uma defesa sólida com apenas um gol sofrido e um ataque poderoso com 18 gols marcados. Cinco deles foram do ala Marcel, artilheiro da competição.

“O Brasil sempre joga pra frente, para atacar e ainda mais quando você tá num elenco com grandes jogadores e que todos estão focados. Então, sempre a gente busca o companheiro melhor colocado e gera muitas opções. Ninguém quer ser mais do que ninguém, então isso ajuda muito no coletivo”, disse Marcel.

A Tailândia avançou para o mata-mata depois de vencer a Croácia por 2 a 1 na estreia. Na segunda rodada, os tailandeses golearam Cuba por 10 a 5.

FICHA TÉCNICA BRASIL X TAILÂNDIA

Local: Complexo Esportivo de Bukhara, Uzbequistão

Data: 20/09/2024 (terça-feira)

Horário: 9h30 (de Brasília)

