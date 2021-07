Brasil x Emirados Árabes Unidos pela Seleção Olímpica masculina: horário, onde assistir e escalação

A Seleção Brasileira Olímpica entra em campo às 16h desta quinta-feira (15), para enfrentar os Emirados Árabes Unidos. O amistoso é o último teste antes da estreia nas Olimpíadas de Tóquio e ocorre no estádio Karadorde, da Sérvia.

A delegação ainda não está completa, mas dentre os 19 atletas presentes, a expectativa é que o técnico André Jardine escale uma base da equipe titular, já com as presenças do goleiro Santos (31), do lateral Daniel Alves (38) e do zagueiro Diego Carlos (28), trio escolhido com idade acima dos 24 anos para a competição.

Depois do amistoso, a equipe embarca para o Japão na madrugada. O volante Douglas Luiz e o atacante Richarlison, que são parte do time nacional da Copa América, não devem participar do jogo para evitar fadiga muscular.

A provável escalação da Seleção Brasileira é: Santos (Athletico/PR); Daniel Alves (São Paulo), Diego Carlos (Sevilla-ESP), Nino (Fluminense) e Guilherme Arana (Atlético/MG); Bruno Guimarães (Lyon-FRA), Matheus Henrique (Grêmio) e Claudinho (Bragantino); Antony (Ajax-HOL), Paulinho (Bayer Leverkusen-ALE) e Matheus Cunha (Hertha Berlim-ALE).

Olimpíadas de Tóquio

A estreia da Seleção Brasileira masculina nos Jogos Olímpicos está marcada para o dia 22 de julho. O primeiro compromisso será contra a Alemanha, no estádio Yokohama, às 8h30 (de Brasília). Será uma reedição da final de 2016, quando os brasileiros conquistaram o título inédito no Maracanã.

Na sequência, o time encara a Costa do Marfim, no dia 25 de julho. O confronto será às 5h30 (de Brasília), no estádio Yokohama. A fase de grupos é encerrada no dia 28 de julho, contra a Arábia Saudita, às 5h (de Brasília), no estádio de Saitama.

Ficha técnica: Brasil x Emirados Árabes Unidos

Data: 15/07/2021

Horário: 16h (de Brasília)

Local: estádio Karadorde, em Belgrado (Sérvia)

Onde assistir: TV Globo e SporTV