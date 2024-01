Brasil x Colômbia: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira Sub-23 volta a jogar nesta sexta-feira (26) pelo Pré-Olímpico de futebol na Venezuela. O adversário é a Colômbia, às 20 horas (horário de Brasília), no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas.

Como chega o Brasil

O Brasil está no Grupo A, com Bolívia, Venezuela, Equador e Colômbia. Na estreia, a Seleção Brasileira venceu a Bolívia por 1 a 0, gol de Endrick, logo aos 3 minutos do 1º tempo. O time colombiano vem de uma derrota na competição; 3 a 0 para o Equador.

Diante disso, Arthur acredita que os colombianos vão para o tudo ou nada e brigarão muito pela primeira vitória no torneio, o que tornará a partida uma grande decisão.

“Aqui todo jogo é importante, todo ponto é importante. A gente sabe que eles vêm para buscar a vitória, assim como a gente. Então, vamos nos preparar muito bem para tentar anular os pontos fortes deles e dar o nosso melhor para conseguir essa vitória”, concluiu.

A Seleção Brasileira ocupa a segunda colocação na tabela com três pontos. O Equador está em primeiro, com quatro pontos. A Venezuela vem em terceiro com dois, Bolívia em quarto com um e a Colômbia não pontuou.

Prováveis Escalações

Brasil

Mycael; Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Alexsander (Bruno Gomes), Andrey Santos, Maurício (Marquinhos) e Gabriel Pec (Biro); John Kennedy e Endrick.

Colômbia

Sebastián Guerra; Mosquera, Cristian Castro, Brayan Ceballos e Álvarez; Nelson Palacio, Jhojan Torres, Daniel Ruiz e Óscar Cortés; Carlos Gómez e Carlos Cortés.