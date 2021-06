Brasil x Canadá pela Seleção Feminina: horário, onde assistir e escalação

A Seleção Brasileira feminina entra em campo às 16h desta segunda-feira (14), para enfrentar o Canadá. O amistoso é o 2º teste consecutivo antes das Olimpíadas de Tóquio e ocorre no estádio Cartogonova, na Espanha.

No primeiro desafio, o Brasil venceu a Rússia por 3 a 0. Assim, a técnico sueca Pia Sundhage deve mudar a escalação principal e testar novos jogadores para definir a lista final de relacionados para a competição.

Devem iniciar a partida: Bárbara; Bruna Benites, Erika, Rafaelle e Tamires; Julia Bianchi, Andressinha, Marta e Debinha; Ludmila e Bia Zaneratto.

OLIMPÍADA

Através de sorteio, a FIFA definiu o Brasil no Grupo F do futebol feminino. A equipe vai enfrentar China, Zâmbia e Holanda na primeira fase.

O confronto de estreia da seleção feminina será contra a China, no dia 21 de julho, em Miyagi. A campanha olímpica segue no dia 24 diante das holandesas, também em Miyagi. A fase de grupos será fechada contra a Zâmbia, em Saitama, no dia 27.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Canadá

Data: 14/06/2021

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Cartagonova, em Cartagena (Espanha)

Onde assistir: Globo, SporTV e site da CBF