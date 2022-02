Brasil vence Uruguai, mantém liderança e enfrenta Argentina nas semifinais da Copa América de Futsal

O Brasil venceu o Uruguai por 2 a 0 nesta quinta-feira (3), na SND Arena, em Assunção, pela rodada de encerramento da fase de grupos da Copa América de Futsal. O pivô Pito marcou os gols da partida.

Com o triunfo, a equipe de Marquinhos Xavier manteve a liderança do Grupo A, encerrando a fase de grupos com 100% de aproveitamento (4 vitórias em 4 jogos).

Na semifinal, o Brasil enfrentará a arquirrival Argentina. O duelo acontece no sábado (5), às 18h30 (horário de Brasília). Na outra chave, o Paraguai enfrenta a Colômbia, às 15h30 (horário de Brasília).

Atual campeão da Copa América, a Seleção Brasileira busca a 12ª conquista da competição sul-americana.