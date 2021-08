Brasil estreia na ginástica rítmica nesta sexta-feira (6); saiba horário e onde assistir

O Brasil estreará na ginástica rítmica no antepenúltimo dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta sexta-feira (6), às 22h (horário de Brasília), o quintero brasileiro, composto por Duda Arakaqui, Beatriz Linhares, Déborah Medrado, Geovanna Santos e Nicole Pircio, buscarão vaga na final da modalidade. As disputas acontecerão na Ariake Arena, em Tóquio. O Grupo Globo transmitirá a disputa.

Brasileiras

As brasileiras precisam ficar entre as oito melhores colocadas para garantir vaga na final da ginástica rítmica. O Brasil não participa da grande decisão da modalidade desde os Jogos de Atenas (Grécia) em 2004. A final será no sábado (7), às 23h.

Ginástica rítmica nas Olimpíadas | Veja horário, local e onde assisir

Local : Ariake Arena, em Tóquio (JAP)

: Ariake Arena, em Tóquio (JAP) Horário : 22h (de Brasília)

: 22h (de Brasília) Transmissão: Grupo Globo (TV Globo e SporTV)