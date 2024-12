Bragantino vence Athletico-PR em confronto direto na luta contra o rebaixamento na Série A

O Bragantino venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na noite desta quinta-feira no Estádio Ligga Arena, em Curitiba (Paraná), em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eduardo Sasha, e Erick marcou para o Furacão.

Com o resultado, o Bragantino se mantém na 17ª colocação com 41 pontos, e chega vivo na última rodada para se salvar. O time enfrenta o Criciúma - que caiu com este resultado - em Bragança Paulista no domingo, e se vencer, tem chances de permanecer na elite, ao contar com um tropeço de Atlético/MG, Athletico/PR ou Fluminense.

O Furacão se complicou na tabela, pois na 16º colocação com 42 pontos, visita o também ameaçado Atlético/MG, na Arena MRV - sem torcida - no domingo e precisará pontuar para não cair.