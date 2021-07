Boxeador brasileiro Keno Marley vence chinês e vai às quartas de final nas Olimpíadas de Tóquio

O boxeador brasileiro Keno Marley venceu o chinês Daxiang Chen, no Ryogoku Kokugikan, nesta quarta-feira (28), pelas oitavas de final do peso meio-pesado nas Olimpíadas de Tóquio, e foi classificado para as quartas de final da disputa.

O baiano derrubou o combatente no chão durante o primeiro round e se mostrou superior a ele no duelo. Keno mostrou agilidade e conseguiu esquivas importantes. Deu um golpe no adversário, que se desequilibrou, mas continuou no ringue.

Já no segundo round, o boxeador brasileiro seguiu visando ser ainda mais ofensivo. Houve um choque de cabeça entre os dois atletas, e Daxiang não teve como seguir.

Assim, a vitória do baiano foi considerada nocaute técnico. Keno Marley ainda espera para saber com quem ele enfrentará na próxima luta.

