Botafogo-PB x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e ficha técnica

O Fortaleza visita o Botafogo-PB neste domingo (3), às 15h (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo C do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. O duelo acontece no Almeidão, em João Pessoa (PB).

Sob o comando de Débora Ventura, as Leoas visam a recuperação na competição nacional. Em duas rodadas, empataram com a UDA-AL e perderam no Clássico-Rainha para o Ceará. O time cearense ocupa a 3ª colocação do grupo.

Onde assistir

A partida será transmitida na Eleven Sports.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Botafogo-PB x Fortaleza

Local: Almeidão, em João Pessoa (PB)

Data: 03/07/2022 (domingo)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: José Ferreira de Sousa Neto (PB)

Assistentes: Rafael Guedes de Lima (PB) e Gleydson Francisco (PB)

