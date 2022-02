Biógrafo revela que Djokovic cogita se vacinar após título de Nadal na Austrália

A conquista recente do espanhol Rafael Nadal no Aberto da Austrália , em Melbourne, onde levantou o seu 21.º título de Grand Slam na carreira eneste nível entre os homens no tênis, pode ter feito o sérvioPelo menos é o que afirma Daniel Müksch, biógrafo do atual número 1 do mundo.Em entrevista para o jornal austríaco Heute, o biógrafo falou nesta quarta-feira sobre a possível imunização do sérvio. "Pelo que ouvi ao seu redor, acho que Djokovic será vacinado. É possível que a final do Aberto da Austrália tenha contribuído para isso e que o fato de Rafa Nadal ter vencido o 21.º Grand Slam também o tenha feito dar esse passo, sem dúvida", disse Müksch.