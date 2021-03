Bergson é emprestado pelo Fortaleza para clube da Malásia por quatro meses por US$ 100 mil

O Fortaleza acertou o empréstimo do atacante Bergson para o Johar FC, da Malásia por quatro meses para a disputa da Liga dos Campeões da Ásia. O atleta acertou os detalhes finais da negociação com o clube cearense, que receberá inicialmente US$ 100 mil, e deve viajar ainda nesta semana, segundo confirmação do empresário do jogador, Efraim Mendonça, ao Diário do Nordeste.

Aos 30 anos, Bergson disputou 14 jogos e marcou três gols pelo Leão na última temporada, embora tenha perdido espaço no elenco tricolor nas partidas após a saída de Rogério Ceni.

O presidente Marcelo Paz havia prometido uma reformulação no elenco depois do Brasileirão. O técnico Enderson Moreira também comentou sobre uma análise criteriosa em todos os setores do time.

O próximo compromisso do Fortaleza é diante do CRB, às 19h30, nesta quarta-feira (3), pela rodada inicial da Copa do Nordeste.

