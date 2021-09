Beach tennis atrai legião de praticantes e vive momento de ascensão em Fortaleza

O beach tennis, esporte praticado no Ceará há pelo menos 10 anos, tem conquistado cada vez mais admiradores. Somente no Ceará, a estimativa é que mais de 8 mil pessoas já pratiquem o esporte de forma profissional e amadora, segundo a Federação Cearense da modalidade. E Fortaleza já é considerada uma das cidades com mais praticantes, distribuídos em quadras na Avenida Beira-Mar, na Praia do Futuro e dentro de centros de esportes.

Com a pandemia, a procura por esportes ao ar livre deu um salto, e o beach tennis caiu nas graças do fortalezense. De forma bem resumida, o objetivo do esporte é derrubar a bola na quadra do adversário com apenas um toque da raquete. O ponto pode ser conquistado também através do erro do adversário, que pode jogar a bola na rede, errar o saque ou colocar a bola para fora.

Assim, como uma modalidade de fácil acesso, virou mania entre os cearenses e ganhando engajamento e cada vez mais procura nas redes sociais, principalmente por arenas cobertas.

Legenda: Beach tennis também é praticado em arenas cobertas, não necessariamente na praia Foto: Kid Júnior

Procura em alta

A proprietária de uma arena situada na Avenida Beira-Mar afirma que o local está aberto há 3 meses já contando com 120 alunos, tanto para aula quanto para aluguel de quadra, E nos momentos de pico, as aulas estão lotadas com a fila de espera cada vez maior. Tanto é que novas turmas, em novos horários estão abertos.

Cíntia Leitão, procuradora municipal, diz que o esporte é muito fácil de aprender. "O beach tennis é muito fácil de aprender. Então, com menos de um mês você já consegue trocar bolas, e muitos já estão competindo com pouco tempo de treino", disse ela.

Marília Câmara, que é professora e atleta profissional de beach tennis, elogiou o crescimento da modalidade.

"Os torneios estão cada vez mais organizados, estruturas cada vez melhores e as premiações aumentando. Ainda não é comparável com o tênis, mas está cada vez mais profissional", disse ela, que recentemente venceu uma etapa do circuito internacional.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte