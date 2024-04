PSG vira jogo e confronto contra Barcelona e enfrenta Dortmund na semi da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain conseguiu virar o jogo e o confronto contra o Barcelona nesta terça-feira na Espanha e se classificou para a semifinal da Liga dos Campeões e vai enfrentar o Borussia Dortmund. Após perder o jogo de ida por 3 a 2 em Paris, o PSG viu o Barcelona fazer 1 a 0, mas reagiu, goleou o time espanhol por 4 a 1 e continua em busca de seu primeiro título da competição.



Em casa e com a vantagem pela vitória no jogo de ida, o Barcelona iniciou o jogo com uma postura mais cautelosa. O PSG tinha mais a bola e pressionava os donos da casa. Após fazer seus dois primeiros gols na Liga dos Campeões no jogo de ida, quando o Barcelona venceu por 3 a 2, o atacante brasileiro Raphinha voltou a marcar e abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo.

O brasileiro concluiu a boa jogada iniciada por Lamine Yamal. Pela direita, o atacante de 16 anos avançou à linha de fundo passando com facilidade por Nuno Mendes e tocou para Raphinha, na pequena área, marcar na primeira finalização do Barcelona.



Após o gol, o Barcelona parecia tomar conta da partida, mas aos 29 minutos, o atacante Barcola, do PSG, surgiu livre, em velocidade, pela esquerda. Próximo à área, o zagueiro Ronald Araujo se chocou com o atacante francês, que caiu dentro da área



Araujo mostrou o ombro ao árbitro querendo mostrar uma jogada normal, mas a falta foi marcada e o zagueiro uruguaio, expulso. Na cobrança, Dembelé chutou de perna direita, com perigo. Com um jogador a menos, o técnico Xavi, do Barcelona, precisou recompor seu sistema defensivo e sacrificou Yamal para a entrada do zagueiro Inigo Martinez.



O gol de empate do PSG aconteceu após jogada pela esquerda com Barcola. Ele invadiu a área e chutou cruzado. A bola passou por Mbappé no centro da pequena área, e Dembelé, pressionado pelo lateral Cancelo, chutou forte. O ex-jogador do Barcelona, que era muito vaiado pela torcida, marcou. Dos três gols marcados por Dembelé na temporada, dois foram contra o ex-clube.



No segundo tempo, o PSG conseguiu a virada em pouco tempo. Aos 9 minutos, após cobrança de escanteio, o time francês trocou passes até Vitinha. Com muito espaço, fora da área, ele teve tempo de ajeitar a bola e bater forte, cruzado, no canto direito do goleiro Ter Stegen.

Legenda: Dembélé foi um dos destaques do PSG e marcou contra o ex-clube Foto: Divulgação / @PSG_inside



Aos 15 minutos, Dembelé recebeu passe dentro da área pelo lado direito. A bola escapou um pouco do domínio do francês, que recebeu o toque do lateral Cancelo na sequência. Na cobrança do pênalti, Mbappé, que pouco havia aparecido na partida, cobrou alto, forte, no ângulo direito de Ter Stegen, que não teve chance.



O quarto gol saiu no final do jogo em um contra-ataque. Mbappé tentou a primeira vez, Ter Stegen defendeu e após bate rebate na área o francês tentou novamente e marcou seu oitavo gol na Liga dos Campeões. Ele é o artilheiro da atual edição.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

Árbitro: István Kovács (ROU)

Assistentes: Vasile Florin Marinescu (ROU) Mihai Ovidiu Artene (ROU)

VAR: Marco Fritz (ALE)