Barbalha vence Floresta no PV e conquista acesso para Série A do Campeonato Cearense

O Barbalha está de volta à Série A do Campeonato Cearense. Nesta quinta-feira (4), a Raposa dos Verdes Canaviais venceu o Floresta, no Estádio Presidente Vargas, por 3 a 0. Eduardo, Araújo e Romário marcaram os gols da partida.

A equipe tricolor disputará a elite do futebol local pela 4ª vez na história. Em 2019 e 2020, terminou a competição na 8ª colocação, sendo a melhor posição da história do clube no Campeonato Cearense. O rebaixamento à Série B aconteceu em 2021.

Na rodada passada, o Guarani de Juazeiro conseguiu a vaga para a elite e o título de Campeão Cearense da Série B. Os clubes do Cariri assumem as vagas de Atlético-CE e Crato, rebaixados da primeira divisão.

Veja quais clubes disputarão à Série A do Campeonato Cearense em 2023

Barbalha

Caucaia

Ceará

Ferroviário

Fortaleza

Guarani de Juazeiro

Icasa

Iguatu

Maracanã

Pacajus

