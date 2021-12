Atlético-MG goleia Athletico-PR no duelo de ida da final da Copa do Brasil

O Atlético-MG goleou o Athletico-PR por 4 a 0, neste domingo (12), no duelo de ida da final da Copa do Brasil 2021. Impiedoso e avassalador, Hulk, Keno e Eduardo Vargas (2x) marcaram os gols do Galo na partida.

O resultado conquistado dá vantagem ao Atlético-MG na partida da volta. Na Arena da Baixada, na quarta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), o Galo pode perder por até dois gols de diferença que garante o bicampeonato da Copa do Brasil. O Furacão, por sua vez, precisa vencer por três gols de diferença para levar a partida para os pênaltis ou quatro gols para ficar com o título da competição nacional.

Primeiro tempo

O Atlético-MG foi avassalador na etapa inicial. Com volume de jogo, pressionando o Athletico-PR no campo de defesa, a equipe de Cuca chegou próximo ao gol logo nos minutos iniciais.

Aos 8 minutos, Diego Costa recebeu lançamento, dominou no peito e finalizou para fora. No minuto seguinte, após saída errada de Santos, o camisa 19 serviu Hulk, que cabeceou para o gol, mas Thiago Heleno salvou em cima da linha.

O ímpeto atleticano seguiu durante toda a partida. Aos 15 minutos, Guilherme Arana recebeu de Keno, entrou na área e finalizou forte, mas para fora. Aos 20, Zaracho tentou o cruzamento, mas a bola desviou na mão de Léo Cittadini. O árbitro Bruno Arleu (FIFA-RJ) assinalou pênalti. Na cobrança, Hulk abriu o marcador para o Galo.

A tentativa do Athletico-PR saiu dos pés de Terans, mas mandou longe do gol. Minutos depois, aos 34, Keno recebeu no meio, fintou dois marcadores do Furacão e bateu no canto de Santos, ampliando o marcador para os mineiros.

Com a partida se encaminhando para o final, o Athletico-PR finalizou pela primeira vez ao gol de Éverson. Aos 43, após cobrança de falta de Terans no ângulo, o arqueiro defendeu. Erick, aos 49, tentou de cabeça, mas o goleiro também defendeu.

Estatísticas do 1° tempo

Posse de bola: 61% (CAM) x 39% (CAP)

Finalizações: 5 (CAM) x 6 (CAP)

Finalizações no gol: 3 (CAM) x 2 (CAP)

Escanteios: 6 (CAM) x 1 (CAP)

Faltas: 6 (CAM) x 5 (CAP)

Cartões amarelos: 1 (CAM) x 2 (CAP)

Desarmes: 5 (CAM) x 11 (CAP)

Interceptações 3 (CAM) x 5 (CAP)

Cortes: 4 (CAM) x 6 (CAP)

Legenda: Hulk é o artilheiro da Copa do Brasil com sete gols Foto: Pedro Souza / Atlético

Segundo tempo

A etapa final iniciou equilibrada. Com o resultado, o Atlético-MG administrava o placar, enquanto o Furacão buscava reverter. Porém, sem sucesso.

Aos 10 minutos, após novo erro defensivo do Athletico-PR, dessa vez com Thiago Heleno, Hulk aproveitou e finalizou. Santos defendeu, mas a bola sobrou com Eduardo Vargas, livre, para empurrar o gol.

O volume de jogo do Galo persistiu. Avassalador em campo, o Atlético-MG chegou ao quarto gol com Eduardo Vargas, após grande jogada entre Hulk e Nacho.

Com o elástico resultado, o Galo apenas administrou o resultado. O Athletico-PR, por sua vez, não conseguiu agredir o gol de Éverson.

Estatísticas geral da partida

Posse de bola: 56% (CAM) x 44% (CAP)

Finalizações: 12 (CAM) x 11 (CAP)

Finalizações no gol: 7 (CAM) x 4 (CAP)

Escanteios: 8 (CAM) x 5 (CAP)

Faltas: 16 (CAM) x 12 (CAP)

Cartões amarelos: 3 (CAM) x 3 (CAP)

Desarmes: 15 (CAM) x 17 (CAP)

Interceptações: 4 (CAM) x 9 (CAP)

Cortes: 14 (CAM) x 8 (CAP)

Legenda: Vargas foi o principal jogador do Atlético-MG na partida, com dois gols marcados Foto: Pedro Souza / Atlético