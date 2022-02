Atlético de Madrid x Manchester United: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

A Uefa retoma as disputas das oitavas de final da Champions League 2021-2022 nesta quarta-feira (23). A partir das 17h (de Brasília), um clássico europeu ocorre no estádio Metropolitano, na Espanha: Atlético de Madrid x Manchester United.

Em campo, o primeiro embate no mata-mata. A volta será no mesmo horário, mas apenas em 15 de março, no Old Traford, na Inglaterra. Por conta do regulamento, a equipe que conquistar o melhor placar agregado conseguirá uma classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT e no serviço de streaming HBO Max.

Palpites

Prováveis Escalações

Atlético de Madrid | Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Savic e Reinildo; Llorente, Koke, Kondogbia e Correa; Félix e Suárez. Técnico: Diego Simeone.

Manchester United | De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Shaw; McTominay e Pogba; Elanga, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo. Técnico Ralf Rangnick.

Atlético de Madrid x Manchester United

Local: estádio Metropolitano, na Espanha.

estádio Metropolitano, na Espanha. Data: quarta-feira, 23 de fevereiro.

quarta-feira, 23 de fevereiro. Horário : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). Transmissão: TNT e HBO Max.