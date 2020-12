Atletas paralímpicos competem em mar aberto neste domingo (13) com foco em Tóquio 2020

O mar de Fortaleza recebe neste domingo (13) a etapa única do IV Festival de Águas Abertas e o III Circuito Cearense Federado de Maratonas Aquáticas, no Iate Clube. Atletas paralímpicos irão competir no Festival em preparação ao Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e à 1ª seletiva na Argentina para 2021.

Os atletas estão divididos em três categorias: difiência física, difiência visual e difiência intelectual, disputadas nas distâncias de de 600m, 1,500m e de 3,000m.

Os eventos fazem parte são organizados pela Federação Cearense de Desportos Aquáticos (FCDA) com a colaboração de Associação Cearense do Esporte Adaptado (ACEA).

Henrique Gurgel, atleta paralímpico medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos Universitários de 2018 e presidente da ACEA, irá competir na categoria de deficiência física.

"Ainda não há um divisão sobre as deficiências físicas que é necessária, pois temos cadeirantes, amputados entre outros, mas para os atletas paralimpicos é um grande incentivo aos nossos atletas com deficiência dentro de um grande evento de maratona aquática", declarou Henrique.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte