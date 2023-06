Atletas de Ceará e Fortaleza são convocadas para Seleção Brasileira Sub-17

Nesta quarta-feira (14), a treinadora Simone Jatobá convocou 26 atletas para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, pela Seleção Brasileira Feminina Sub-17. Dentre as convocadas, estão a zagueira Maria Fernada, do Ceará, e a lateral-esquerda Mirela Rodrigues, do Fortaleza. As duas atletas devem se apresentar na cidade carioca no dia 28 de junho e ficarão até 9 de julho treinando com a Seleção.

ATLETA CONVOCADA! 🔥



Nossa zagueira Maria Fernanda, revelada na #FábricadeCraques de Pindoretama e destaque da equipe feminina profissional, foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-17. 🏁🇧🇷



Parabéns, CRAQUE!

CONHEÇA AS ATLETAS

Legenda: Maria Fernanda em ação no jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão Feminino. Foto: Willian Oliveira / Ceará SC

Maria Fernanda nasceu em 2008 e foi revelada na própria escolinha de futebol do Ceará. Após um período de testes, ela foi incorporada às categorias de base da equipe. Na atual temporada, a zagueira atuou em 10 jogos pela equipe profissional das Meninas do Vozão durante a disputa do Brasileirão Feminino. A ateta de 15 anos ainda possui idade para integrar além da equipe Sub-17, a categoria Sub-15.

Legenda: Mirela Rodrigues fez parte de campanha histórica do Fortaleza no Brasileirão Feminino Sub-20. Foto: Karim Georges / FEC

Mirela Rodrigues nasceu em 2007 e fez parte da histórica campanha do Fortaleza no Brasileirão Sub-20, onde as Leoas passaram de fase pela primeira vez na história da competição e chegaram às quartas de final. A atleta de 16 anos é natural de Fortaleza e chegou ao Tricolor do Pici no começo deste ano, após passagens por Menina Olímpica e Ceará.

VEJA A CONVOCAÇÃO COMPLETA:

GOLEIRAS

Isadora Faichel - Ferroviária

Ana Morgani - Corinthians

Thaina Battestin - Fluminense

Clara Godoy - São Paulo

ZAGUEIRAS

Maria Fernanda Rocha - Ceará

Marina Camacho - Ferroviária

Taiany Latife - Atlético-MG

Giovanna Mazzotti - São Paulo

LATERAIS

Heloisa Baccan - São Paulo

Tays Suellen - São Paulo

Julia Magalhães - América-MG

Mirela Rodrigues - Fortaleza

VOLANTES

Emycaelle Duarte - Internacional

Francine Moreira - São Paulo

Thais Bichofe - Ferroviária

Ana Clara Regio - Internacional

MEIAS-CAMPISTAS

Giovanna Waksman - S.C Florida (Estados Unidos)

Julia Vaini - São Paulo

Kaylane Vieira - Flamengo

Lorenza Cavalcante - São Paulo

Mariana Rodrigues - Grêmio

Leane Sousa - Flamengo

Júlia Araujo - Grêmio

ATACANTES

Juliana Harris - Florida United (Estados Unidos)

Gabi Puch - Ferroviária

Camile Abreu - Santos