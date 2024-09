Atacante Romário, ex-Ceará, anuncia aposentadoria aos 31 anos

O atacante Romário Rodrigues, ex-Ceará, anunciou aposentadoria nesta terça-feira (10), aos 31 anos. O cearense teve como seu último clube, o Foz do Iguaçu.

Ele fez um post em sua rede social, usando uma imagem com a camisa do Ceará, clube pelo qual mais se destacou.

"OBRIGADO POR TUDO FUTEBOL . Só tenho que agradecer a Deus por tudo que vivi dentro dessa loucura chamada futebol … obrigado a todos que um dia partilhou o vestiário cmg , obg todos os treinadores que tive a oportunidade de trabalhar juntos , todos os clubes que passei . OBRIGADO A TODOS QUE TORCERAM PELO R9 . Saio totalmente realizado com tudo … o que eu vivi , nem nos meus maiores sonhos imaginaria viver".

Ao postar o anúncio do fim da carreira, muitos jogadores como Fernando Sobral, Felipe Azevedo, Misael, Richardson, Luiz Otávio, e ex-jogadores com Júnior Pipoca e Boiadeiro comentaram, lembrando momentos com ele e desejando sorte nesta nova caminhada. Muitos deles foram companheiros de Romário no Ceará.

No Vovô, Romário viveu a melhor fase na carreira. Em 2012, foi campeão cearense pelo Vovô, e nesta temporada, marcou 12 gols em 32 jogos

Carreira

Romário é cearense, mas começou na base do Grêmio/RS, até se transferir para o Sub-20 do Ceará. Em 2012, teve seu melhor ano na carreira pelo profissional do Ceará, marcando 12 gols em 32 jogos, sendo campeão cearense daquele ano.

Depois do Vovô, rodou o Brasil com passagens pelo Luverdense, Treze, Boa Esporte/MG, Rio Branco/AC, voltando ao Ceará para outra breve passagem em 2018. Seguiu para o River/PI, São José/RS, Icasa (em 2020), Unaí e Veranópolis, seu último clube no país. Na Europa, ele já tinha atuado no Varzim/POR e kalmar/SUE em 2017, voltando para o continente em 2021, jogando pelo Vitória Sernache (fez 4 gols em 14 jogos) e Canedo (7 gols em 14 jogos), ambos de Portugal.

Este ano, jogou o Campeonato Cearense pelo Caucaia, marcando 2 gols em 10 jogos. Já pelo Foz do Iguaçu, foram 7 jogos e um gol.