Artur Silva fatura o título do Campeonato Cearense de Surf e comemora o tricampeonato

Nesta sexta-feira (10), Artur Silva conquistou o título de campeão cearense de surf em 2023. Na etapa disputada na Praia do Iguape, em Aquiraz, o surfista precisou do desempate pelo ranking anterior para ficar com o seu tricampeonato.

Os dois candidatos ao título, Artur Silva e Edvan Silva, foram eliminados nas semifinais e continuaram empatados em todos os critérios até a utilização do ranking. Como havia sido campeão em 2022, Artur pôde comemorar o segundo título consecutivo, o seu terceiro na carreira.