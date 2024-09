Árbitro de Copa do Mundo apita Fortaleza x Bahia na Série A do Brasileirão

Raphael Claus, árbitro paulista, será o responsável por apitar a partida entre Fortaleza e Bahia pela Série A do Brasileirão 2024, neste sábado (21). Ele foi um dos representantes brasileiros na última Copa do Mundo, em 2022, no Catar.

Árbitro Fifa, Raphael Claus será auxiliado nesta partida por Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli. Deborah Cecilia Cruz Correia será a quarta árbitra. O árbitro de vídeo estará sob a responsabilidade de Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa).

Fortaleza e Bahia entram em campo no próximo sábado (21), às 21h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.