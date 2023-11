Após viralizar nas redes sociais, torcedor do Boca ganha ingressos para a final da Libertadores

Após viralizar nas redes sociais por se declarar em entrevista ao canal TyC Sports, dizendo ter vendido o videogame e relatado que seu pai teria vendido a moto para ambos viajarem ao Rio de Janeiro, com o objetivo de acompanhar a final da Libertadores, um pequeno torcedor do Boca Juniors, Benjamin, ganhou ingressos da atriz argentina e torcedora do Boca, Carolina Ardohain, para acompanhar a decisão entre Fluminense e Boca Juniors, que acontece neste sábado (4), às 17 horas, de Brasília.

Benjamin gritou, em entrevista. Vendemos a moto do meu papai, vendemos meu Play, para vir aqui. E não temos nem ingresso! Mas olhem o que é isso! Olhem o que é isso! Isso é Bocaaaa! Dale Bocaaa!

Benjamin e seu pai, Gkohan, saíram de Caballito, na Buenos Aires, até o Rio de Janeiro em uma van. Eles também ganharam duas diárias em um hotel da cidade.

A atriz Carolina Ardohain, mais conhecida como Pampita, convocou seus seguidores para achar o pequeno Benjamin. E os encontrou.

Com ajuda de uma agência oficial da Conmebol para pacotes da Libertadores e da Sul-Americana, ela vai levá-los à decisão no Maracanã.

Veja vídeo viral: