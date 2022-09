Após derrota para o Ceará, Lisca é demitido do Santos

Lisca não é mais técnico do Santos. O Peixe comunicou a demissão do treinador nesta segunda-feira (12). A decisão foi tomada pelo Comitê de Gestão. O treinador chegou ao clube em julho. O auxiliar Márcio Hahn e o preparador físico André Volpe também deixaram o Peixe.

Em nota oficial, o Santos informou que a decisão foi em 'comum acordo'. Ao todo, Lisca comandou o time em oito partidas e acumulou nove pontos. Foram duas vitórias, três empates e três derrotas.

Além de perder para o Goiás, a equipe foi derrotada pelo Ceará no último sábado, em jogo da 26ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time seguiu na 10ª posição da tabela. A equipe terá o comando interino de Orlando Ribeiro.

O Santos FC informa que Lisca não é mais o técnico do time profissional. Em comum acordo, diretoria e treinador decidiram encerrar o vínculo. Rueda e Lisca anunciaram a decisão juntos pro elenco e na sequência o treinador se despediu pessoalmente dos atletas.

VEJA NOTA OFICIAL:

