Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut fazem dobradinha no pódio da maratona aquática no Pan

As brasileiras Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut figuraram no pódio da maratona aquática nos Jogos Pan-Americanos de 2023. A dupla ficou com a prata e com o bronze, respectivamente. Ana Marcela completou os 10 quilômetros com o tempo de 1h57min e 29 segundos, enquanto Viviane fechou a prova em 1h57min e 51 segundos. A prova, que foi marcada pelo frio extremo dos 17ºC da água da Laguna Los Morros, terminou com a vitória da norte-americana Ashley Twichell.

A nadadora dos Estados Unidos conseguiu pular duas paradas para hidratação e usou isso como diferencial para vencer a prova. Ana Marcela só pulou uma das paradas e precisou imprimir um ritmo forte para tentar se aproximar da concorrente. Na última volta, Ana estava 11 segundos atrás da vencedora da prova.

"Eu fui no meu tempo, eu fui no meu ritmo. Nadei sem sentir dor e isso foi o mais importante. Queria buscar o ouro, o bicampeonato Pan-Americano era importante, mas estou pensando na seletiva em fevereiro e nos Jogos Olímpicos. A forma como eu nadei hoje e a medalha de prata significam muito", disse a brasileira.

A maratona aquática chegou a ficar sub judice em virtude da baixa temperatura da água. Pensando no bem-estar e na saúde das competidoras, a menor temperatura possível imposta pela Federeção Internacional é de 16ºC. Abaixo dos 18ºC, o traje térmico se torna obrigatório. Porém, ao mesmo tempo em que auxilia na flutuação, a roupa limita alguns movimentos das nadadoras.