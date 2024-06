Alemanha x Dinamarca na Eurocopa: acompanhe ao vivo

Alemanha e Dinamarca entram em campo neste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, para disputar as oitavas de final da Eurocopa 2024. No retrospecto geral entre as seleções são 28 jogos oficiais, com 15 vitórias da Alemanha, 8 vitórias da Dinamarca e 5 empates.

A seleção alemã chega para a fase de mata-mata da competição após avançar na primeira posição do Grupo A. Já a seleção dinamarquesa avançou na segunda colocação do grupo C.

ACOMPANHE EM TEMPO REAL

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV e Globoplay.

Alemanha x Dinamarca | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Eurocopa

Local: Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund (Alemanha)

Data e Horário: sábado (29), às 16h (de Brasília)