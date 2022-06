Alemanha, Bélgica e Espanha jogam com uniformes das seleções femininas na Liga das Nações

Alemanha, Bélgica e Espanha disputarão rodadas da UEFA Nations League (Liga das Nações) com uniformes das seleções femininas para dar visibilidade à Eurocopa da categoria, com realização entre 6 e 31 de julho deste ano, na Inglaterra.

A ação acontece em parceria com a fornecedora de material esportivo, Adidas. A divulgação aconteceu nos perfis das redes sociais das seleções.

O manto contempla o símbolo das seleções no centro da camisa, com o emblema da fornecedora acima. Veja abaixo as imagens das camisas.

Legenda: Atletas da Alemanha enfrentaram a Inglaterra nesta terça-feira (7), pela UEFA Nations League, com uniformes das seleções femininas Foto: Divulgação

Legenda: Camisa da Bélgica para enfrentar a Polônia nesta quarta-feira (8) pela UEFA Nations League Foto: Divulgação