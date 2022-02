Al-Hilal x Chelsea: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Al-Hilal entra em campo nesta quarta-feira (9), às 13h30 (horário de Brasília), contra o Chelsea, pela semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O duelo acontece Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia, a equipe árabe disputa sua 2ª edição de Mundial de Clubes. Em 2019, na primeira participação, foi eliminada na semifinal pelo Flamengo. Na disputa do 3° lugar, foi derrotado pelo Monterrey nos pênaltis.

O Chelsea, por sua vez, chega para a disputa do torneio como favorito ao título. Campeão da Champions League e com um elenco badalado, a equipe de Thomas Tuchel busca seu 1° título de Mundial. Em 2012, perdeu para o Corinthians na final.

Ausência no banco de reserva

Contaminado com a Covid-19, o técnico alemão Thomas Tuchel desfalcará o Chelsea na estreia do Mundial de Clubes da FIFA. O comandante cumpre quarentena na Inglaterra e não viajou com o elenco para Abu Dhabi. Desta forma, a equipe inglesa deve ser comandada pelos auxiliares Zsolt Low e Arno Michels.

Ficha técnica | Al-Hilal x Chelsea

Local: Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi (EAU)

Data: 09/02/2022 (quarta-feira)

Horário: 13h30 (de Brasília)

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (MEX)

Transmissão: Band e FIFA TV

Prováveis escalações

Al-Hilal: Al-Mayouf; Al-Shahrani, Al-Boleahi, Soo Jang e Abdulhamid; Cuéllar, Kanno, Al-Dawsari, Matheus Pereira e Marega; Ighalo. Técnico: Leonardo Jardim.

Chelsea: Kepa Arrizabalaga (Mendy); Azpilicueta, Christensen, Rüdiger e Marcos Alonso; Mason Mount, Kanté, Kovačić, Ziyech e Werner; Lukaku. Técnico: Zsolt Low.