Ajax derrete troféu de campeão holandês para dividir com torcedores

Campeão do Campeonato Holandês pela 35ª vez na história, o Ajax decidiu tomar uma medida inusitada no futebol. O troféu pelo título da temporada 2020-2021 será derretido e convertido em 42 mil estrelas que serão entregues a torcedores do clube de Amsterdã.

Será uma homenagem àqueles que compraram ingressos, mas não puderam comparecer aos estádios em função da pandemia do novo coronavírus. A ação ganhou o nome de "One piece of Ajax" ("Um pedaço do Ajax", em inglês). A famosa "salva de prata" ganhará novo formato para agraciar os torcedores do Ajax.

O Campeonato Holandês ainda está na 32ª rodada, restando duas para seu encerramento. O campeão já somou 82 pontos. A briga pelo segundo lugar está entre PSV Eindhoven e AZ Alkmaar.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o clube dos brasileiros David Neres e Antony deixa a mensagem sobre o valor que essa estrela tem para cada um dos torcedores: "Um pedaço da história, um pedaço da vitória, um pedaço do Ajax", reflete a peça. Cada um dos presenteados, receberá uma estrela de 3,45 gramas.

