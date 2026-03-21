Tainá Militão anuncia gravidez do primeiro filho com Éder Militão

Tainá Militão revelou que está grávida do primeiro filho com o jogador Éder Militão. A influenciadora contou a novidade nessa sexta-feira (20) por meio das redes sociais, surpreendendo os seguidores.

"A vida foi acontecendo… e, sem a gente perceber, Deus estava escrevendo mais um capítulo da nossa história. Hoje, com o coração cheio de amor, a gente conta: agora somos 6. Mais um pedacinho nosso chegando pra transformar tudo e nos lembrar do que realmente importa. Bem-vindo(a), nosso grande amor", escreveu a influenciadora nas redes sociais.

A notícia veio após fãs levantarem suspeitas na manhã de sexta (20), quando Tainá apareceu usando um colar com quatro pingentes em formato de bonecos, o que gerou comentários sobre a possível chegada de mais um integrante na família. O anúncio também coincidiu com a celebração de seus 29 anos, comemorados ao lado dos familiares em Mangaratiba.

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Tainá já é mãe de Helena e Matteo, frutos de seu relacionamento anterior com o jogador Léo Pereira. Já Éder Militão é pai de Cecília, filha com a cearense Karoline Lima. O casal oficializou a união em julho do ano passado, em uma cerimônia realizada em São Paulo, após assumirem o relacionamento no fim de 2023.