Sucesso em ‘Vale Tudo’, Belize Pombal participa do ‘Fantástico’ deste domingo (5)

O "Fantástico" deste domingo (5) recebe a atriz Belize Pombal, intérprete de Consuelo em "Vale Tudo", e a cantora sertaneja Lauana Prado.

No terceiro episódio da série especial “Negritudes”, Belize será entrevistada por Maju Coutinho e vai falar sobre sua trajetória de luta, a força do teatro e sua carreira.

“Aos 11 anos comecei a fazer aulas na escola e me apaixonei. Depois fui para um centro comunitário perto de casa, sempre buscando oficinas e cursos. Aos poucos fui me formando”, contou a atriz, que cresceu na Zona Norte de São Paulo e ingressou, aos 20 anos, na Escola de Artes Dramáticas da USP.

Vinda de uma família de oito mulheres, Belize aproveitou para deixar um conselho: “Estude da melhor forma que puder, no melhor lugar que alcançar. Olhe para o melhor, sem medo. Não tenha medo de se permitir.”

Lauana Prado no palco do Show da Vida

Outro destaque da noite é Lauana Prado, fenômeno da música sertaneja. Natural de Goiás, ela relembra a infância no interior e como iniciou a carreira aos 13 anos.

“Minha mãe conta que desde menina eu tinha uma inclinação muito grande pra arte. Do lado do meu pai, vieram as influências da catira, da viola e da moda sertaneja. Do lado da minha mãe, a música popular brasileira”, contou.

No programa, a cantora vai apresentar sucessos como “Whisky Vagabundo”, “Saudade Burra”, “Tudo de Novo” e a releitura de “Escrito nas Estrelas”, de Tetê Espíndola, que se tornou um dos hits mais tocados em 2024.

Reportagens especiais

Além das entrevistas e apresentações, o Fantástico traz reportagem de Giuliana Girardi sobre a longevidade animal.

Que horas começa o Fantástico hoje (5)?

O Fantástico vai ao ar logo após o Domingão com Huck, às 20h30, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 23h35.