Quem ganhou o Bake Off Brasil ontem? Veja as provas deste sábado (06)

Natália Deodato venceu a grande final da 3ª temporada de Bake Off Brasil Celebridades, disputada com Dani Gondim e Rodrigo Capella, neste sábado (6). O reality do SBT teve uma prova técnica e outra criativa, inspirada nos anos 1950, para a escolha da campeã.

A ganhadora, também ex-participante do Big Brother Brasil, agradeceu à avó pela conquista do programa de culinária.

“Eu sou muito grata, porque aprendi muito com cada um que passou um pedacinho me transformou. A confeitaria é gratificante e tem muito significado para mim”, disse.

E a campeã do #BakeCelebridades é Natália Deodato! Parabéns, Nati! pic.twitter.com/HZbG6ggYkP — Bake Off Brasil (@BakeOffBrasil) May 7, 2023

O júri foi formado pela chef confeiteira Beca Milano e pelo chef Carlos Bertolazzi. A atração reúne participantes em uma competição para revelar a Melhor Celebridade Confeiteira do Brasil.

PROVAS

PROVA TÉCNICA

O primeiro desafio foi o doce ‘Perfeito Equilíbrio’. A base do bolo é composta por uma grande esfera de chocolate branco, seguida de um bolo com seis camadas de massa de chocolate, três camadas de ganache com praliné de macadâmias e duas camadas de recheio de geleia de maracujá com damascos. Já no topo, um arranjo e um mix de esferas de vários tamanhos, todas feitas em chocolate.

A primeira prova da final exigiu muito equilíbrio, técnica e criatividade, além de uma boa desenvoltura, visto que o menor desempenho deixa a disputa sem participar da prova criativa. No caso, Capella garantiu a vaga nessa prova e Dani foi a eliminada.

PROVA CRIATIVA

Na segunda parte da final as celebridades confeiteiras entregaram doces relacionados à temática ‘Anos 50’. Foi exigido dos participantes a execução de um bolo com a essência, estilo e charme da década.

Foi preciso usar três técnicas de decoração diferentes, bem como uma modelagem em 3D e pelo menos três andares, sendo um deles verdadeiro e com 20 cm de altura e 20 cm de diâmetro. E no recheio, pelo menos dois sabores. Natália foi a grande vencedora da edição.