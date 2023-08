Quem é o pai de Caio em 'Terra e Paixão'? Ágatha procura Antônio e faz revelação inesperada

Ágatha (Eliane Giardini) e Antônio (Tony Ramos) finalmente vão se reencontrar após anos sem se ver. Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão" a mãe de Caio visitará o ex-marido e fará uma revelação surpreendente.

Logo no início da conversa, Ágatha revelará que simulou a própria morte para fugir com Evandro (Rafael Cardoso), seu amante. "O Evandro? Aquele médico que fez o parto de Caio (Cauã Reymond)? Então, vocês tinham um caso bem na minha cara...? Quer dizer que o Caio não é meu filho?", perguntará o Rei da Soja.

"Mas é claro que o Caio é seu filho. Pode fazer um teste de DNA pra não ter dúvidas, se quiser. Eu te amava, Antônio, Eu me sentia tão carente...", diz ela para o ex-marido.

"No começo da nossa relação, tudo foi lindo, mas você foi mudando. Você sabe que mudou, Antônio. Foi ficando cada vez mais ciumento... Me maltratava, me ameaçava... Eu comecei a ter medo de você. Até quando eu disse que estava grávida, você continuava me perseguindo", continuará a ex-presidiária.

"É que eu tinha pavor de te perder. Eu não podia te perder!", dirá Antônio. “Foi esse seu ciúme doentio que me empurrou pra outro homem…“, explicará a rival de Irene (Glória Pires).

Apesar de Ágatha afirmar que Antônio é pai de Caio, folhetins novelísticos apontam, que, na verdade, Gentil (Flávio Bauraqui) é o verdadeiro pai biológico do protagonista.

Como já se sabe, Ágatha é mãe de Jonatas (Paulo Lessa), fruto do seu caso amoroso com Gentil. Se Caio não for realmente herdeiro de Antônio, o Rei da Soja poderá ser pai biológico apenas de Aline (Barbara Reis).