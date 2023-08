Ademir morre em 'Terra e Paixão'? Veja o que acontece com o tio de Caio

Ademir, personagem de Charles Fricks na novela 'Terra e Paixão', da Rede Globo, passará por grandes apuros nos próximos capítulos do folhetim.

Inconformado com a morte de Daniel (Johnny Massaro), por não acreditar que tenha sido acidental, ele vai atrás de provas para fazer justiça e solucionar o caso, assim como Caio (Cauã Reymond). A polêmica envolvendo o acidente de Daniel já quase causou a morte do filho de Agatha (Eliane Giardini).

Ademir decidiu provar o envolvimento de Ernesto (Eucir de Souza) com o falecimento de Daniel, mas está correndo perigo após Dalva (Patrícia Pinho) ficar sabendo do seu objetivo.

Ao descobrir o interesse de Ademir, Dalva marcou um encontro com ele. No entanto, o tio de Caio chegou ao local e acabou em uma emboscada.

No capítulo desta quinta-feira (10), ele será baleado por algum personagem misterioso de repente. Dalva presencia a cena do crime e chama a polícia, mas vai embora sem prestar socorro.

De acordo com resumo da emissora, Ademir não vai morrer por conta do tiro que levou. Ele será hospitalizado e aproveitará para contar tudo o que descobriu para Caio no leito do hospital.

Ainda em recuperação, ele conseguirá informar que a morte de Daniel foi premeditada.