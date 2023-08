Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (10)

A novela 'Terra e Paixão' desta quinta-feira (10) vai ao ar às 21:15, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Antônio expulsa Caio de casa.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quinta-feira

Caio diz a Antônio que sente vergonha do pai e afirma que não abrirá mão do amor que sente por Aline. Anely promete ficar com Enzo se o técnico de informática convencer Tadeu de que ela não é a dominatrix. Hélio ampara Petra ao vê-la passando mal. Antônio expulsa Caio de casa.

Caio resolve comprar a casa de Jussara. Menah conta a Jonatas que Caio desistiu de casar com Graça. Luigi reage ao ver Petra com Hélio. Ramiro sonha com Kelvin. O perfil de Anely é cancelado do site. Jurecê abençoa a união de Aline e Caio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na Rede Globo.